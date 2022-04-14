В ЦРУ заявили о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине

В США полагают, что Россия может применить ядерное оружие на Украине и серьёзно этого опасаются, об этом заявил глава ЦРУ Ульям Бёрнс, передаёт BBC. По его мнению, удар может быть нанесён тактическими или малым ядерным боеприпасом.

Администрация президента США Джо Байдена серьёзно относится к угрозе возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, если брать в расчёт военные неудачи, с которыми она столкнулась, — сказал он.

Ранее НАТО начало обновлять схему применения ядерного оружия для противостояния России. РФ признана главной военной угрозой Альянсу минимум до 2030 года, передаёт «ПолитРоссия». Концепция НАТО предусматривает совместное использование ядерного оружия странами-участницами, и для этого могут использоваться истребители США F-35.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Подобный вопрос в принципе не рассматривается.

Также о том, что возможность применения ядерного оружия в ситуации с Украиной исключена, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он указал, что в России придерживаются принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана.