В России исключили возможность использования ядерного оружия на Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что возможность применения ядерного оружия в ситуации с Украиной исключена. Подобные измышления не имеют рациональной основы, отметил он на заседании комиссии ООН по разоружению, сообщает РИА Новости.

Задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против неё и/или её союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, — пояснил дипломат.

Он добавил, что перечисленные критерии нельзя применить к сценарию, который разворачивается на Украине. Полянский также указал, что в России придерживаются принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана.

Подобные вбросы имеют целью нагнетать градус антироссийской истерии. Они рассчитаны на публику, которая не знакома с основами политики Москвы в области безопасности и обороны, носящей сугубо оборонительный характер, рассказал Полянский.

Ранее стало известно, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО. Он добавил, что пока данный вопрос Вашингтоном и Варшавой не обсуждается, но не исключил, что это возможно в будущем.