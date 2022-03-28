Песков пообещал США, что РФ не станет применять ядерное оружие на Украине

Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Подобный вопрос в принципе не рассматривается. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий причин применять там ядерное оружие нет. <...> Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении, — сказал Песков.

При этом он опроверг слова американского журналиста, сказавшего о том, что президент РФ Владимир Путин при объявлении о начале спецоперации по демилитаризации Украины заявил, что страна применит ядерное оружие в случае вмешательства в конфликт третьей стороны.

Я так не думаю. Он предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается, — объяснил Песков.

Он также разъяснил суть ядерной доктрины страны, согласно которой Россия «может и будет применять ядерное оружие», но только в том случае, «если нужно ликвидировать угрозу самому сущесвованию России».

Песков призвал в этой связи разделять спецоперацию и угрозу существования государства.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.