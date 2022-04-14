НАТО начало обновлять схему применения ядерного оружия для противостояния России, заявили аналитики Defense News. РФ признана главной военной угрозой Альянсу минимум до 2030 года, передаёт «ПолитРоссия». Концепция НАТО предусматривает совместное использование ядерного оружия странами-участницами, и для этого могут использоваться истребители США F-35.

Так, страны, у которых нет ядерного оружия, смогут использовать его на своих самолётах, считают аналитики.

Мы быстро и яростно движемся к модернизации механизмов с помощью F-35 и включаем этот истребитель в наше планирование, в наши учения и тому подобное по мере того, как эти возможности становятся доступными, — цитирует издание директора по ядерной политике НАТО Джессику Кокс.

Она добавила, что F-35 позволит Польше, Дании или, к примеру, Норвегии поддерживать миссии по совместному использованию ядерного вооружения.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России. Протяжённость границ РФ с Альянсом увеличится вдвое, и потребуется наращивать силы для их защиты. В таком случае речь о безъядерном статусе Балтики уже идти не может. Медведев подчеркнул, что сама Россия наращивать силы не планировала, но её к этому вынуждают.