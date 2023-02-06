В Чехии поставили под сомнение успешность поставок танков Киеву Lidovky: поставки западных танков Киеву оказались под угрозой срыва из-за логистики

Фото: Lukas Balandis / www.imago-images.de / Global Look Press

Чешский военный журналист Томаш Влах в статье для издания Lidovky заявил, что танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут столкнутся со значительными проблемами, связанными с логистикой. Он отметил, что существует вероятность, что техника вообще не доберется до пункта назначения. По его словам, Киеву придется искать способы доставки наступательной бронетехники в тайне от России.

Танки еще нужно доставить на поле боя в тайне от России. Украинские войска вряд ли смогут выполнить эту задачу успешно. Западные танки могут так и не доехать до места назначения. Внедрение западной бронетехники будет сопровождаться <...> логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение, — сказал Влах.

Публицист подчеркнул, что на обеспечение логистики по этому вопросу Украине придется бросить больше людей, чем на фронт.

Генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт ранее заявил, что страна получила со стороны Евросоюза молчание в ответ на организацию поставок Вооруженным силам Украины танков Leopard 2. Он пожаловался, что до этого все обвиняли Берлин в отсутствии желания отправлять военную наступательную технику Киеву. Он выразил свою поддержку этому решению и отметил, что исход конфликта будет «решен на поле боя».