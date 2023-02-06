Немцы расстроились из-за отсутствия похвалы за поставку танков Киеву ZDF: в Германии расстроились из-за отсутствия похвалы от ЕС за поставку танков Украине

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что страна получила со стороны Евросоюза молчание в ответ на организацию поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2, сообщает телеканал ZDF. Он пожаловался, что до этого все обвиняли Берлин в отсутствии желания отправлять военную наступательную технику Киеву.

В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки Leopard 2, но не ФРГ. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо, — сказал Кюнерт.

Он выразил свою поддержку этому решению и отметил, что исход конфликта будет «решен на поле боя».

Ранее американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».