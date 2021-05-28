В Бразилии опасаются масштабного отключения электроэнергии

https://static.news.ru/photo/934ccd24-5f07-11e9-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

О наличии гидрологических рисков в стране впервые предупредил комитет правительства Бразилии по мониторингу ситуации в электроэнергетике. Также в комитете заявили о необходимости профилактических мер во избежании масштабных отключений электроэнергии в различных регионах страны. Об этом сообщает телеканал «Глобу».

Ситуация обусловлена критически низким уровнем воды в водохранилищах ГЭС из-за длительной засухи в стране. Специалисты полагают, что уже в начале осени страна может столкнуться с принудительным ограничением подачи электроэнергии потребителям.

Эксперты полагают, что ситуация улучшится в ноябре, когда начнётся сезон дождей. При этом уже в пятницу, 28 мая, из-за сбоя на ГЭС «Белу-Монти» без света на полчаса остались некоторые районы столицы страны, штата Минас-Жерас и ряда северо-восточных регионов

Ранее сообщалось, что в Бразилии при пожаре погибли пациенты ковидного госпиталя.