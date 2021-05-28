В Бразилии опасаются масштабного отключения электроэнергии

О наличии гидрологических рисков в стране впервые предупредил комитет правительства Бразилии по мониторингу ситуации в электроэнергетике. Также в комитете заявили о необходимости профилактических мер во избежании масштабных отключений электроэнергии в различных регионах страны. Об этом сообщает телеканал «Глобу».
Ситуация
Эксперты полагают, что ситуация улучшится в ноябре, когда начнётся сезон дождей. При этом уже в пятницу, 28 мая, из-за сбоя на ГЭС «Белу-Монти» без света на полчаса остались некоторые районы столицы страны, штата Минас-Жерас и ряда северо-восточных регионов
Ранее сообщалось, что в Бразилии при пожаре погибли пациенты ковидного госпиталя.