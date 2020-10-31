В Белоруссии пограничники задержали группу людей с оружием

https://static.news.ru/photo/29a97008-1b7f-11eb-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси/facebook.com

Белорусские пограничники задержали четырёх человек с оружием вблизи украинской границы. Об этом сообщил представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Инцидент произошёл ещё 28 октября, рассказал он, вблизи украинской границы в районе населённого пункта Забозье Ельского района.

Манёвренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырёх сторонников анархистского движения, — цитирует РИА Новости Бычковского.

Он добавил, что у задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом. Кроме того, изъяты форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.

Бычковский добавил, что у нарушителей была и другая специальная экипировка и снаряжение. Они также несли с собой продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии пресекли въезд в страну до тысячи иностранных инструкторов, специализирующихся на обучении протестующих. Об этом заявил глава белорусского МВД Юрий Караев в интервью, которое опубликовал в своём Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

По его словам, белорусская погранслужба не пропустила за прошедшую неделю около 600 иностранцев — молодых людей, которые не смогли чётко пояснить цели своего визита в страну. В основном они прибывали с Украины, из Польши и Литвы.