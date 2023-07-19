В Австралии американский танк Abrams попал в аварию

Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В штате Квинсленд Австралии американский танк Abrams попал в крупную аварию на оживленной трассе. Шесть человек получили травмы в ДТП, им потребовалась госпитализация. Кроме того, более 12 машин экстренных служб прибыли на место происшествия для борьбы со вспыхнувшим пожаром из-за аварии, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, пожар вспыхнул на месте ДТП, огонь перекинулся на прилегающее пастбище. Его удалось локализовать после прибытия сотрудников экстренных служб Квинсленда. Министерство обороны Австралии подтвердило факт аварии с участием американского танка.

Всего в ДТП попали семь транспортных средств. Среди них в том числе оказались грузовик B-double, грузовик с платформой и несколько легковых автомобилей. Известно, что Abrams находился на полуприцепе — его перевозили на военный полигон Шоулуотер-Бэй.

Румыния ранее занялась модернизацией своей автодорожной сети, чтобы обеспечить передвижение тяжелой техники, в том числе танков массой более 60 тонн, таких как Abrams. Экс-командующий Силами специальных операций Румынии Мариуса Крэчуна рассказал об этом после состоявшегося саммита НАТО в Вильнюсе. Он напомнил, что в ходе последних ежегодных учений НАТО возникли проблемы при переброске с Запада на полигоны в Румынии колесных сил.