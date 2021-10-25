Украинцы высмеяли министра, сравнившего себя с Джеймсом Бондом

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал на своей странице в Facebook фото на фоне граффити с Джеймсом Бондом и сравнил себя с ним. Такое сопоставление вызвало иронические высказывания комментаторов.

Малюська. Денис Малюська. P. S. На фото я справа, — написал министр, спародировав известную реплику агента 007.

Фото вызвало насмешливую реакцию блогеров. «Какое правительство, такой и Джеймс Бонд», — написала одна из пользовательниц в комментариях под постом. Другие пользователи предположили, что Джеймс Бонд поймал злоумышленника и заодно обвинили Бонда в нарушении масочного режима. Министру же посоветовали уделить внимание более насущным вопросам вроде решения проблемы Донбасса.

Ранее российские звёзды, посетившие премьеру 25-й части о Джеймсе Бонде «Не время умирать», выбрали тех, кто мог бы сыграть главные роли в новой, 26-й части «бондианы», если бы её снимали в России. Агента 007 и его девушку вызвались сыграть актёр Сергей Бурунов и телеведущая Алёна Водонаева, актёры Ян Цапник и Агата Муцениеце, а также танцор и шоумен Дмитрий Пухляш Красилов.