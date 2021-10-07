Российские звёзды вызвались сыграть главные роли в новом фильме о Бонде

Российские звёзды, посетившие премьеру 25-й части о Джеймсе Бонде «Не время умирать», выбрали своих кандидатов на главные роли в новой, 26-й части шпионского фильма. Агента 007 и его девушку вызвались сыграть актёр Сергей Бурунов и телеведущая Алёна Водонаева, а также другие звёзды российского кино. Свидетелем «кастинга» стал журналист NEWS.ru.

Нынешний «Бонд» Дэниел Крейг, посвятивший персонажу более 15 лет своей жизни, уже заявил, что на этот раз точно прощается с агентом 007. Правда, после выхода предыдущего фильма он также официально объявлял, что «скорее перережет себе вены», чем ещё раз сыграет Бонда. Не исключено, что он снова вернётся в проект. Но в случае, если этого всё-таки не случится, ему уже есть достойная замена.

Пусть приглашают меня. Я уже готов. С удовольствием сыграю Бонда. Совершенно не обязательно герой должен быть стройным, вполне может быть рыжим и с бородой, как я, главное — чтобы обаятельный, — предложил в разговоре с NEWS.ru себя танцор и шоумен Дмитрий «Пушляш» Красилов.

Сергей Бурунов признался NEWS.ru, что находится «более чем в отличной форме — творческой и физической, поэтому «пусть звонят» (голливудские продюсеры). Ян Цапник посетовал на отсутствие свободного времени из-за занятости сразу в нескольких проектах. Но пообещал: для съёмок в бондиане, если понадобится, отыщет окно в своём плотном графике.

А я бы очень хорошо, как мне кажется, подошла на роль девушки Бонда, — считает Агата Муцениеце.

Актриса рассказала, что каждое утро поддерживает физическую форму часовыми пробежками, а затем едет на тренировку проекта «Ледниковый период» на Первом канале, в котором принимает участие.

Настасья Самбурская, Алёна Водонаева тоже сказали, что поборолись бы за «девушку Бонда» на кастинге, если бы его объявили в России.

Алёна Водонаева Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ранее в Лондоне состоялась мировая премьера «Не время умирать». В новом фильме Бонд и его напарница сражаются с нанороботами, распространяющими опасный вирус, а в финале агент 007 узнаёт, что у него растёт дочь.