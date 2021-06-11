Российскую актрису не пустили на Украину из-за посещения Крыма

https://static.news.ru/photo/cc97e9c2-cc6c-11eb-8cae-96000091f725_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Украинские пограничники не впустили в страну на границе с Молдавией российскую актрису дубляжа из-за того, что она посещала Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

На границе 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна как актриса озвучивания и дубляжа. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка въезжала в Крым, не уведомив об этом власти Украины.

Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд на Украину сроком на три года, — цитирует пресс-службу агентство.

Ранее на Украине задержали за незаконное пересечение границы двоих россиян. Проникновение на территорию соседнего государства они объяснили желанием отдохнуть в Одессе, сообщила Госпогранслужба Украины.

В ведомстве уточнили, что мужчины 1980-го и 1982 года рождения попали на Украину, переплыв пограничную реку Ворсклу. Их задержали у населённого пункта Лукашовка. При себе у нарушителей были водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.