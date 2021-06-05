Россияне незаконно пересекли границу Украины ради отдыха в Одессе

https://static.news.ru/photo/55b68dba-c60c-11eb-937a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Украине задержали за незаконное пересечение границы двоих россиян. Проникновение на территорию соседнего государства они объяснили желанием отдохнуть в Одессе, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве уточнили, что мужчины 1980 и 1982 годов рождения попали на Украину, переплыв пограничную реку Ворсклу. Их задержали у населённого пункта Лукашовка. При себе у нарушителей были водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.

В ходе допроса россияне пояснили , что намеревались добраться до Одессы для отдыха на море. По их словам, на это они решились из-за невозможности въехать на Украину легальным путём из-за коронавирусных ограничений.

Выяснилось также, что одному из нарушителей в 2019 году был запрещён въезд в страну сроком на три года. Тогда он устроил дебош в аэропорту Жуляны, выкрикивал оскорбления в отношении украинского государства и пытался нападать на пограничников.

За нарушение границы Украины россиянам грозит административная ответственность. Кроме того, одному из них будет запрещён въезд в страну на пять лет, другому — на десять.

Ранее сообщалось, что власти Украины изменили план по обустройству границы с Россией. Вместо возведения стены будет вырыт противотанковый ров, проложены контрольно-следовая полоса и рокадная дорога.