«Украина сегодня – Армения завтра»: Ереван собирает Совбез ООН против РФ С помощью заокеанских структур Армения рассчитывает добиться отвода российских войск из Карабаха и замены их на международных миротворцев

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Баку установил в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт

В среду вечером с подачи Армении Совбез ООН собирается на экстренное заседание на тему «гуманитарной катастрофы» в Карабахе. В российском парламенте уже отметили, что не стоило использовать заокеанскую площадку по такому поводу, ведь спор на Южном Кавказе в любом случае будет решен лидерами трех вовлеченных стран — Азербайджана, Армении и России. Видимо, Запад использует заседание в ООН, чтобы попробовать разрушить репутацию Москвы как посредника. Каковы шансы подобных манипуляций — в материале NEWS.ru.

Зачем Ереван обратился в ООН

Заседание Совета Безопасности по запросу Армении для обсуждения «гуманитарной ситуации» в Карабахе должно открыться в среду в середине дня (в Москве будет поздний вечер), объявил секретариат ООН на своем сайте. Стоит пояснить, что решение о созыве заседания приняла постпред США Линда Томас-Гринфилд, — именно она формирует повестку, поскольку к США с 1 августа перешло председательство в Совете.

На заседание в Нью-Йорк уже отправился глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Ранее постпред республики Мгер Маргарян запросил экстренное заседание для обсуждения гуманитарной ситуации в Карабахе. По мнению постпреда, армянское население региона постепенно оказалось в полной блокаде, после того как Азербайджан в апреле установил на своей границе при въезде на Лачинскую дорогу погранично-пропускной пункт (ППП). Как утверждает Маргарян, «крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, обострилась, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, запретив любой, даже гуманитарный въезд».

По версии Еревана, действия Баку нарушают условия трехстороннего соглашения, которое по итогам второй карабахской войны подписали в ноябре 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев.

В свою очередь в МИД Азербайджана отмечают, что армянские власти имитируют гуманитарный кризис, пытаясь превратить площадку ООН в инструмент для манипуляций. Ранее СМИ Армении и Азербайджана обнародовали видеокадры, на которых видно, как живущие в Карабахе армяне спокойно передвигаются через ППП, соблюдая обычные таможенные процедуры. Так, во вторник при посредничестве Международного комитета Красного Креста через ППП проехали девять автомобилей с людьми, нуждавшимися в медицинской помощи.

Ранее Баку предлагал Еревану начать обычное сотрудничество между пограничными и таможенными структурами, но до сих пор не получил ответа.

О чем говорили главы МИД России и Азербайджана накануне заседания в ООН

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как сообщили на Смоленской площади, подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей для «достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев

Байрамов посетовал, что Ереван продолжает манипулировать якобы наличием «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокады», вместо того чтобы следовать достигнутым договоренностям по урегулированию вопросов, связанных с удовлетворением потребностей армянских жителей с использованием Лачинской и других альтернативных дорог (цитата из «Интерфакса»).

В тот же день помощник Алиева Хикмет Гаджиев выступил со статьей в американском журнале The National Interest, в которой отметил, что прозвучавшие ранее устные заявления Армении о признании территориальной целостности Азербайджана должны быть закреплены в мирном договоре. Хикмет Гаджиев также потребовал, чтобы Ереван вывел из Карабаха свои вооруженные силы.

Днем ранее в Баку заявили, что армянские войска готовятся к новым вооруженным провокациям в регионе. По данным азербайджанского Минобороны, армянские формирования укрепили свои боевые позиции, пополнив личный состав и боеприпасы. В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что такие данные не соответствуют действительности. В ведомстве уверяют, что Баку такими заявлениями рассчитывает отвлечь внимание от «гуманитарного кризиса» в Карабахе.

В Азербайджане же призывают армянские власти прекратить политические манипуляции и вернуться к мирным переговорам.

Смогут ли решить проблему Карабаха в ООН

Помочь решению карабахской проблемы в ООН на самом деле не смогут, это под силу только руководителям трех государств, заключивших соглашение в ноябре 2020 года, сказал ранее NEWS.ru председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Все вопросы, связанные с выполнением трехстороннего соглашения 2020 года, требуют своего решения именно в увязке. Полагаю, Ереван обратился в Совбез ООН больше из желания показать собственным избирателям, что „работа идет“. Никол Пашинян обязан показывать им свою активность. При этом стоит отдать должное его выдержке, его готовности признать территориальную целостность Азербайджана», — отмечает Калашников.

«Считаю, что международные организации здесь не помощники. А что, российские миротворцы не справляются? Мне кажется, справляются. Это что, попытка подорвать авторитет российской миссии? Мы обеспечиваем безопасность Армении на границе с Турцией, с Ираном и пытаемся сделать это и внутри Карабаха. Россия рискует собственной репутацией. А в нас кидают палками и камнями», — сетует глава думского комитета.

Да, внимание России отвлечено сейчас на Украину, на другую военную операцию, напоминает депутат. «Но когда на Южный Кавказ привлекаются международные организации, которые пытаются надавить на Россию или показать ее якобы несостоятельность в миротворчестве, то это подрывает мирный процесс. Это попытка клин вбить между сторонами!» — уверен депутат.

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press Эксперты считают, что в Совбезе ООН не смогут решить проблемы жителей Карабаха

В Ереване игнорируют планы размещения миссии ОДКБ

Для обеспечения порядка на армяно-азербайджанской границе своих наблюдателей туда готова направить ОДКБ. В начале августа директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что эта организация ждет ответа Еревана и в случае одобрения отправит миссию в республику.

Но в самом Ереване медлят с ответом. Как известно, хотя Армения все еще входит в состав организации, сотрудничество с союзниками она постепенно сводит на нет. Отношения начали портиться еще со времен второй карабахской войны. В ноябре прошлого года на заседании лидеров ОДКБ в Ереване Пашинян демонстративно отказался подписать итоговый документ из-за «недостаточной проработанности». Как выяснилось позже, он требовал от союзников резкого осуждения действий Баку.

В конце июля Ереван отказался участвовать в совместных учениях организации «Скала-2023», а до этого запретил военные мероприятия блока на своей территории.

Армения отдаляется от ОДКБ и сближается с Западом

Армения давно не участвует в деятельности ОДКБ, зато активно сотрудничает с Евросоюзом, в частности, разместила возле азербайджанской границы миссию наблюдателей из ЕС, и иногда стороны выпускают совместные коммюнике, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, заседание в ООН понадобилось Еревану, чтобы продвинуть идею размещения миссии НАТО на Южном Кавказе.

«Стояла бы задача улучшить жизнь армянского народа — Ереван давно бы подписал с Баку мир и уже договаривался бы о том, как община карабахских армян будет встраиваться в азербайджанское общество. Западные страны же подталкивают Армению на путь конфликта, многим игрокам в мире интересно открыть второй фронт на постсоветском пространстве, чтобы усложнить жизнь России. Такая же политика, как у Киева. Украина сегодня — это Армения завтра», — убежден Солонников.

«Изначально в Армении были сильнейшие пророссийские настроения, поэтому началась длительная информационная обработка, создание образа врага из России. Этим Пашинян исподволь все это время и занимался», — объясняет политолог.

По его мнению, изначально приход Пашиняна к власти в 2018 году был проамериканским проектом. «Западные политтехнологи, которые помогли ему стать премьер-министром, планировали сделать из Армении свою марионетку на Южном Кавказе», — объясняет политолог.

Что касается собственно повестки заседания в ООН, то Солонников обратил внимание, что Лачинская дорога не перекрыта, — там стоит обычный ППП, где проверяют перевозимые через границу грузы. «При этом в Карабах ведет и вторая дорога — трасса Агдам — Ханкенди, которая может использоваться для снабжения карабахских армян всем чем угодно. Но лидеры сепаратистов сами велели закрыть эту дорогу бетонными щитами, а теперь говорят о какой-то блокаде», — недоумевает российский эксперт.

Лачинский коридор открыт для карабахских армян

Прозападный курс Пашиняна, по мнению Солонникова, проявился и в том, что минувшей осенью он пригласил наблюдательную миссию ЕС в Армению. С тех пор примерно 40 эмиссаров Запада «отслеживают ситуацию» на границе вблизи Карабаха.

Фото: primeminister.am На саммите ОДКБ прошлой осенью Никол Пашинян отверг итоговый документ из-за «недостаточной проработанности»

Кстати, репутация миссии ЕС во вторник заметно пострадала после ее путанных заявлений об инциденте на границе с Азербайджаном. Скандал начался, когда пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян выступил с таким утверждением: азербайджанские военные якобы открыли огонь через линию границы по патрулю наблюдателей ЕС. Обстрел, по его словам, произошел в 12:20 в селе Йухары Шорджа Басаркечарского района Армении. В Минобороны Азербайджана сразу заявили, что расценивают эту информацию Еревана как «очередную дезинформацию».

Представители европейской миссии тоже опровергли сообщение Торосяна, заявив, что никто их не обстреливал. Но спустя несколько часов публикация исчезла со страницы миссии. А затем появилась информация о том, что стрельба якобы все же произошла, но патруль лишь был ее свидетелем.

Почему в Карабахе остались незаконные формирования

Азербайджанские власти напоминают, что грузы, перевозимые в Карабах, нуждаются в особом контроле, поскольку в этом азербайджанском регионе, на территории, которую контролируют российские миротворцы, все еще остаются армянские формирования и по Лачинской дороге Ереван раньше незаконно перебрасывал боевиков, боеприпасы и оружие.

«Надо признать — в Карабахе все еще остались незаконные вооруженные формирования. Азербайджан мог бы начать боевые действия по их ликвидации, но Баку этого пока не делает, хотя речь идет о его собственной территории», — сообщил порталу NEWS.ru источник в Москве, связанный с трехсторонним переговорным процессом.

«Просто Баку вовсе не хочет воевать. Это одна из причин, по которой, я уверен, подписание мирного договора в обозримом будущем вполне возможно. Думаю, в течение года договор должен быть заключен. К этому сроку нерешенные вопросы, ключевые из них должны быть решены», — надеется собеседник.

Главным камнем преткновения остается судьба Зангезурского коридора, а также делимитация, демаркация общей границы, добавил собеседник в Москве. «Это очень сложно. На самом деле мы, например, границу с Норвегией и Китаем делили десятилетиями. Каждый сантиметр бывает настолько важен, к примеру, с точки зрения высоты конкретного холма или горы, то есть будущего контроля на данной местности. Вот почему это очень тонкие вопросы», — уточнил источник.

«На мой взгляд, Армения сама нуждается в открытии границ с Турцией и Азербайджаном. Когда я общаюсь с деловыми людьми из Армении, то говорю им: вы же предприимчивые люди, и азербайджанцы предприимчивые. Вот откроете границы, начнется взаимопроникновение, опять будете торговать и дружить. Армянские бизнесмены согласны с этим, но не могут сказать об этом вслух, публично. Говорят: если озвучим такую мысль публично, что пора отказаться от Карабаха, то нас сразу объявят врагами. Но я-то лично считаю, что все равно конфликт надо заканчивать в ходе переговоров», — подытожил собеседник в Москве.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Ереван обратился в ООН, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Карабахе

Начнется ли диалог Баку с карабахскими армянами

11 августа МИД Азербайджана сообщил, что представители армянского населения Карабаха сорвали встречу с представителями Баку, намеченную в азербайджанском городе Евлах. «Встреча была согласована, решены все логистические вопросы. Однако и эта договоренность была сорвана армянской стороной», — посетовал пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде.

В Ереване тоже называют запуск прямого диалога Баку с общиной карабахских армян «жизненно необходимым», но видят его исключительно в рамках некоего «специального международного механизма». Хотя премьер-министр Пашинян в мае уже заявил, что признает Карабах частью Азербайджана, однако потребовал от Баку документально обеспечить безопасность карабахских армян.

В Баку расценивают такие заявления как вмешательство во внутренние дела республики и отмечают, что наладят диалог с карабахскими армянами самостоятельно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что конституция страны обеспечивает права всех национальностей и граждане армянского происхождения, несмотря на многолетний конфликт с Ереваном, не исключение.

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