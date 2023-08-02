В ОДКБ предложили вернуть миссию в Армению МИД РФ: миссия ОДКБ может вернуться в Армению при одобрении Еревана

Фото: odkb-csto.org

Миссия Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) может вернуться в приграничные районы Армении с целью продолжить наблюдать за ситуацией на границе республики с Азербайджаном, заявил в беседе с РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Он подчеркнул, что Москва ждет ответа Еревана, и в случае одобрения идеи миссия ОДКБ будет отправлена с Армению.

По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана и готовы к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ, а также другими совместными мерами помощи нашему союзнику, — сказал Агасандян.

Он отметил, что государства, входящие в состав ОДКБ, никогда не отказывались от помощи союзников в стабилизации ситуации в регионе. По его словам, Армения может задействовать самые широкие возможности организации. Российская сторона готова к конструктивной работе, подчеркнул дипломат.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает определенные проблемы, однако оно не налагает ограничений на сотрудничество с другими государствами. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с рядом стран о закупке оружия.