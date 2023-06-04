В Армении рассказали о проблемах с ОДКБ Совбез Армении: участие в ОДКБ создает проблемы, но не мешает работать с другими странами

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает определенные проблемы, однако оно не налагает ограничений на сотрудничество с другими государствами. Такое заявление сделал в эфире Общественного ТВ страны секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он отметил, в частности, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом стран о закупке оружия.

Участие Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с западными партнерами и будем продолжать эту работу. <...> Есть много стран, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупке оружия, с некоторыми из них у нас уже есть результаты, с другими еще ведутся переговоры, — сказал Григорян.

Секретарь армянского Совбеза также сообщил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца 2023 года. По его словам, это возможно при условии сохранения интенсивности в переговорах между Ереваном и Баку, а также при усиленном содействии международного сообщества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету Организации Договора о коллективной безопасности и будет иметь последствия для ОДКБ. Он добавил, что армянский народ был разочарован реакцией Организации на действия Азербайджана в мае и ноябре 2021 года и сентябре 2022 года.