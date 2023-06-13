«Это неизбежно»: Алиев обсудил с Эрдоганом открытие Зангезурского коридора Алиев заявил о необходимости скорейшего открытия Зангезурского коридора

Фото: president.az

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, нужно открыть как можно раньше, заявил президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его мнению, от открытия коридора выиграют все страны в регионе. Политик пообещал приложить все усилия для его скорейшего запуска, передает Sputnik Азербайджан.

Оно (открытие. — NEWS.ru) неизбежно. Чем быстрее этот коридор откроется, тем лучше. Мы будем в этом направлении работать. Выгоду от его запуска будут иметь все страны региона, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что при нынешних условиях значение коридора существенно возрастает. По его словам, объемы грузоперевозок через Каспий и по территории Азербайджана с каждым днем увеличиваются и будут продолжать расти. Именно поэтому необходимо расширять транспортно-логистические возможности, отметил он.

В свою очередь Эрдоган тоже заявил о необходимости скорее открыть Зангезурский коридор. По его словам, открытие дороги благоприятно скажется на отношениях Анкары и Баку.

Ранее вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что ФСБ РФ будет контролировать транспортные коммуникации между Арменией и Азербайджаном. Вице-премьер Армении Мгер Григорян со своей стороны сообщил, что вопреки прежним договоренностям, республика откажется от услуг ФСБ при охране своей границы. По его словам, предстоящее открытие коммуникаций с Азербайджаном произойдет лишь на основе принципов армянского суверенитета.

Эксперты истолковали слова секретаря Совбеза как отказ Еревана от одного из ключевых пунктов трехстороннего заявления. Согласно девятому пункту «Армения обеспечивает транспортное сообщение» между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией, а «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

Однако Григорян ни разу не упомянул российских пограничников. Как полагают эксперты, Ереван тем самым подает сигнал о желании отдаляться от Москвы и сближаться с Западом.