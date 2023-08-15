В ГД объяснили, почему Армения напрасно обратилась в ООН по Карабаху Депутат Калашников: ООН не разрешит конфликт Баку и Еревана

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ООН не разрешит конфликт Баку и Еревана, вопросы по Карабаху — дело руководителей Армении, Азербайджана и России, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников NEWS.ru. Он предположил, что Ереван обратился в Совбез ООН из-за давления общественности. Так парламентарий отреагировал на грядущую поездку главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Нью-Йорк на заседание СБ ООН.

Все вопросы, связанные с выполнением трехстороннего соглашения 2020 года, требуют своего решения именно в увязке. Полагаю, Ереван обратился в Совбез ООН больше из желания показать собственным избирателям, что «работа идет». Пашинян обязан перед своим гражданами показывать активность, — сказал Калашников.

Он также отдал должное выдержке и готовности премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана. Депутат подчеркнул, что международные организации в этой ситуации «не помощники», а российские миротворцы справляются со своей задачей.

Это что, попытка подорвать авторитет российской миссии? Мы обеспечиваем безопасность Армении — на границах и с Турцией, и с Ираном, и пытаемся сделать это и внутри Карабаха. Россия рискует собственной репутацией. А в нас кидают палками и камнями, — возмутился Калашников.

Когда на Южный Кавказ привлекаются международные организации, которые пытаются надавить на Россию, это подрывает мирный процесс, отметил он.

Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Карабахе и Лачинском коридоре 12 августа. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании.