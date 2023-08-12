Армения попросила ООН провести заседание Совбеза по ситуации в Карабахе МИД Армении запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

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Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Карабахе и Лачинском коридоре, сообщила пресс-служба МИД страны. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании.

11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Карабаха, — указано в сообщении.

4 августа постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.

Кроме этого, он назвал суверенным правом установку КПП в Лачинском коридоре, связывающего Карабах с Арменией. При этом призывы Баку к Еревану о сотрудничестве между пограничными и таможенными структурами двух стран остаются без ответа, подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представители миротворческого контингента России в Карабахе должны объяснить Еревану, по каким причинам отправленный республикой гуманитарный груз не может быть доставлен в регион.