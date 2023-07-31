«60 тонн сахара, 20 тонн соли»: чем Ереван давит на жалость перед Западом Скандал с колонной машин из Еревана назвали попыткой выдавить Россию с Южного Кавказа

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для населения Нагорного Карабаха, которые с 26 июня стоят у моста Акари, где установлен КПП Азербайджана в Лачинском коридоре

Пятые сутки грузовики с едой и медикаментами, отправленные из Еревана в Карабах, стоят у пограничного моста Хакари. Азербайджанские пограничники не пускают колонну, поскольку Баку ее не приглашал. В скандал на далеком Южном Кавказе решили вмешаться даже США. Госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье звонил в Баку и лично попросил «обеспечить свободное передвижение по Лачинской дороге» и одновременно найти компромисс по альтернативным маршрутам. Зачем Ереван шлет грузы в Карабах «не тем маршрутом» и при чем тут отношения Москвы и Запада — разбирался NEWS.ru.

Что известно о гуманитарном конвое

В воскресенье, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил обеспокоенность кризисом в Карабахе, в частности ситуацией в Лачинском коридоре. Он призвал к свободному транзиту коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств. Кроме того, госсекретарь заострил внимание на «альтернативных маршрутах», по которым гуманитарные грузы могут дойти до населения Карабаха, и призвал найти по ним компромисс.

Алиев рассказал собеседнику о предложении Баку использовать в качестве альтернативы дорогу Агдам — Ханкенди, через которую можно поставлять армянским жителям региона все необходимое. По словам азербайджанского президента, этот вариант был поддержан Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однако Армения выступила против всех предложений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Тем временем в Москве по-прежнему рассчитывают на подписание мирного договора, который и станет кульминацией переговорного процесса Баку и Еревана. Такая позиция Москвы была подтверждена на встрече глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшейся в российской столице 25 июля. Ее модератор глава МИД Сергей Лавров по итогам заявил, что Ереван должен убедить лидеров карабахских армян встретиться наконец с представителями Баку, чтобы согласовать их права, вытекающие из азербайджанского законодательства. Об этом говорилось в заявлении Лаврова.

Перед началом переговоров в российской столице глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван настроен на конструктивные переговоры. По его словам, в некоторых вопросах есть конкретные результаты. Правда, министр предупредил, что в отношениях также есть пункты, по которым «позиции сторон пока далеки». И сразу дал понять, что ситуация в Карабахе, по его мнению, близка к гуманитарной катастрофе.

Вечером 25 июля, пока Мирзоян вел мирные переговоры в Москве, в Ереване провела заседание рабочая группа для помощи населению Карабаха. Она была создана еще в конце декабря, когда армянские власти впервые пожаловались на «блокаду Лачинской дороги».

Группа решила срочно, уже 26 июля, отправить в Карабах гуманитарную помощь. К утру была сформирована колонна из 19 грузовиков, которые выстроились у здания МИД в Ереване. Старт колонны приобрел характер официального мероприятия. Власти пригласили сотрудников зарубежных посольств. Были открыты кузовы машин, власти доказывали, что груз носит исключительно мирный характер. От российской стороны присутствовал советник-посланник посольства Максим Селезнев.

Как рассказала замминистра труда и социальных вопросов Анна Жамкочян, в фурах находилось самое необходимое для карабахцев: «60 тонн сахара, 40 тонн растительного масла, 100 тонн муки, 80 тонн макаронных изделий, 20 тонн соли, 40 тонн молочного порошка, 12 тонн детского питания и 9 тонн медикаментов».

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Как реагировали на прорыв колонны в Баку и Ереване

Старт конвоя из Еревана армянские телеканалы показывали в прямой трансляции. За движением колонны следили члены мониторинговой миссии Евросоюза, — они ждали возле азербайджанской границы. При въезде на территорию Азербайджана, в самом начале Лачинского коридора, у моста Хакари колонну остановили пограничники. В Баку заявили, что прибытие колонны не было согласовано, а отправка таких конвоев расценивается как посягательство на «суверенитет Азербайджана и очередная провокация против Лачинского пограничного пункта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в стремлении заставить голодать жителей Карабаха. «Если Азербайджан не пропустит гуманитарную помощь, то подтвердит стремление устроить геноцид. С другой стороны, разрешение на доставку было бы позитивным шагом для повышения доверительной атмосферы», — сказал он.

Азербайджан выразил готовность пойти на уступки. Понимая желание Еревана оказать гуманитарную помощь карабахским армянам, в Баку предложили другой вариант доставки груза, — тот самый маршрут Агдам — Ханкенди, о котором президент Алиев рассказал Блинкену и который был одобрен Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста«. Однако, как заявил в воскресенье президент Алиев, Ереван выступил против подобных предложений, именно поэтому заявления армянской стороны о «блокаде» — не более чем «политические манипуляции».

«Вместо того чтобы играть словами и лгать, Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима», — добавил помощник Алиева Хикмет Гаджиев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хикмет Гаджиев

Зачем Ереван обостряет ситуацию вокруг Лачина

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял к сведению готовность Азербайджана поставлять товары в Карабах через Агдам, но это, по его мнению, не должно рассматриваться как альтернатива возобновлению работы Лачинского коридора. Однако в Ереване упорно отказываются перенаправить колонну. Армению не устраивают другие пути доставки товаров в Карабах, кроме Лачинского коридора. Об этом 27 июля вновь заявил Мирзоян.

В воскресенье вечером посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян посетовал, что грузовики все еще стоят у КПП, ожидая передачи гумпомощи российским миротворцам для ее отправки в Карабах. Он рассказал, что сейчас продолжается обмен информацией, но «пока нет никакого ответа». «Мы должны ждать и сделать все возможное, чтобы эти грузы прибыли в пункт назначения», — отметил Марукян.

Цель армянских властей — привлечь внимание западной общественности, поднять шумиху, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что Ереван сейчас пытается добиться максимальной автономии для армянской общины Карабаха и «внедрить в регион» на постоянной основе филиалы международных структур. В этом, по его словам, призвано помочь и армянское лобби в странах Запада.

«Разговорами об угрозе голода в Карабахе Армения решила напугать Запад, взбодрить его. Например, многие обвиняют Евросоюз в том, что займи он когда-то более жесткую позицию по Крыму, то не было бы сейчас боевых действий на Украине. Этот психологический комплекс вины евробюрократии Ереван и пытается использовать», — сказал Марков. Он предполагает, что Армения не обойдется одним нынешним скандалом вокруг гуманитарной колонны и через некоторое время повторит «нечто подобное».

Впрочем, пока, по его словам, ни Евросоюз, ни ОБСЕ почти ничего не делают, хотя теоретически и поддерживают планы Еревана.

Фото: EU Mission in Armenia Миссия наблюдателей ЕС в Армении

Какую позицию занимает Москва

Акции, подобные нынешнему скандалу у моста Хакари, будут повторяться из раза в раз, армянские власти ждут, что «авось кто-то обратит внимание», — и тогда они смогут не только замедлить процесс мирного урегулирования и выторговать что-то новое из этого, заявил NEWS.ru член РСМД, политолог Алексей Наумов. «У Еревана остался один из немногих рычагов давления— репутационный. Этот аспект для него куда важнее, чем гуманитарный. В глазах многих западных политиков Азербайджан ­— агрессивная сторона, а Армения — многострадальная жертва. Это значит, что в информационной политике Ереван — большой мастер», — сказал Наумов.

Как уже сообщалось, в апреле Азербайджан установил на своей государственной границе, на въезде в Лачинский коридор, который связывает Армению с Карабахом, блок-пост, разместив там полицейских и пограничников. Такие меры в Баку назвали необходимыми из-за попыток армянской стороны перевозить контрабанду и вооружение в северную часть Карабаха, — в зону, которую после ноября 2020 года контролируют российские миротворцы.

Напомним, мировые державы, в том числе Россия, не оспаривают принадлежность Карабаха Азербайджану. Не оспаривает этого, кстати, и Армения.

Как Ереван подставил Москву

Пашинян систематически обвиняет российских миротворцев в невыполнении своих обязательств, связанных с охраной Лачинского коридора. Армянский премьер считает, что Москва взяла на себя ответственность контролировать эту дорогу, но теперь не выполняет обещаний.

Однако у российских миротворцев нет соответствующих полномочий, ведь они не «дипломатические урегулирователи», и радикальные неправомерные действия с их стороны могут вызвать возмущение азербайджанской стороны, столкнуть Баку с Москвой, сказал NEWS.ru Наумов. По его словам, российские пограничники находятся в регионе лишь с одной целью, — не допускать возобновления боевых действий, и эту миссию они выполняют.

«Каждое действие Еревана сейчас ставит своей целью показать бесполезность российских миротворцев. Мол, они там просто стоят и не решают никаких проблем. Но надо понимать, что решать проблемы должны сами Баку и Ереван, у российских миротворцев нет соответствующего мандата. Скандал с колонной — мощная акция, направленная на вытеснение России из региона. Она косвенно призвана указать на неэффективность российского посредничества. Хотя это утверждение несправедливо, потому что миротворцы выполняют все взятые на себя обязательства», — сказал Наумов.

Политолог добавил, что противодействие союзническому российско-азербайджанскому взаимодействию входит в задачи армянского руководства. «Рассорить Москву и Баку — одна из первостепенных целей Пашиняна», — добавил Наумов.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Армения хотела бы в идеале заменить российских миротворцев на миротворцев ЕС, но там понимают, что это невозможно, подчеркнул Марков. Поэтому, по словам политолога, в Ереване ограничиваются тем, чтобы упрекнуть в завуалированной форме Москву из-за якобы бездействия российских миротворцев. «Нечто подобное будет много раз. Очевидно, что Пашинян пока не намерен заключать мирный договор с Азербайджаном», — предрекает Марков.

МИД Азербайджана обратил внимание на тот факт, что фуры с гуманитарной помощью отправились в Карабах сразу после переговоров в Москве. «Это показывает, что Армения неискренне относится к процессу и намерена ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Тем временем, судя по сообщениям, конвой по-прежнему стоит у моста Хакари. При этом, как отмечают наблюдатели, вообще непонятно, как машины смогут вернуться, если их так и не пропустят. На опубликованных кадрах с места событий видно, что фуры не могут развернуться, поскольку возле моста для этого нет места, а пятиться по горной дороге, которая идет серпантином, слишком опасно. Фактически Лачинский коридор оказался перекрыт самой же армянской стороной.

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