В Баку считают, что Армения создает «ложный гуманитарный кризис» в стране

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Армения хочет создать «ложный гуманитарный кризис» в стране, заявил постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о гуманитарной помощи.

Азербайджан осуждает усилия Армении по злоупотреблению вопросом о гуманитарной помощи. <...> Произвольные препоны на почве гуманитарной помощи показывают, что Армения стремится создать ложный так называемый гуманитарный кризис в регионе, — сказал Алиев.

Кроме этого, он назвал суверенным правом установку КПП в Лачинском коридоре, связывающим Карабах с Арменией. При этом призывы Баку к Еревану о сотрудничестве между пограничными и таможенными структурами двух стран остаются без ответа, подчеркнул дипломат.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Азербайджан и Армения должны сами определить сроки установления мира. По его словам, приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений. Гончар отметил, что стороны не должны форсировать переговорный процесс.