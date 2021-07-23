Туроператоры рассказали, когда подешевеют туры в Египет и Доминикану

Стоимость туров в Доминиканскую Республику и Египет будет зависеть от появления чартерных рейсов и расширения полётной программы. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин изданию URA.RU.

Цены в Египет будут выше, так как количество рейсов будет крайне несущественным. В стране действует ограничительная квота: пять рейсов в Хургаду, пять — в Шарм-эш-Шейх. Пока не полетит безлимитное количество чартерных рейсов, говорить о более доступных ценах нельзя, — рассказал Горин.

По поводу рейсов в Доминиканскую Республику вице-президент заявил, что есть ограничения. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата.

Тем не менее представитель АТОР выразил надежду на увеличение квот на перелёты в рамках снятия ограничений. Среди стран, которые уже показали положительную динамику, оказались Греция, Болгария, Кипр, ОАЭ и Мальдивы.

Ранее стало известно, что половина российских туроператоров выполнила обязательства перед туристами, вернув долги 2020 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.