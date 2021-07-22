Половина туроператоров вернула долги россиянам

Половина российских туроператоров выполнила обязательства перед туристами, вернув долги 2020 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Её слова приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что 80% турфирм погасили большую часть прошлогодних долгов. При этом 50% выполнили обязательства перед путешественниками в полном объёме.

Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушёл с рынка, — добавила Догузова.

С 2020 года объём долгов сократился с 44 млрд рублей до 7 млрд, а к концу года он может уменьшиться ещё на 3 млрд.

В этом году долги туроператоров образовались в основном из-за временного закрытия Турции. Но они будут почти полностью погашены до конца этого года. Однако часть невыполненных обязательств приходится на путёвки в страны Юго-Восточной Азии и Европы, которые ещё закрыты для международного туризма.

Ранее сообщалось, что пока власти Краснодарского края не смягчат антиковидные требования, российские туристы продолжат аннулировать путёвки и выбирать другие места для отдыха. Такое мнение высказал NEWS.ru глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.