Отток туристов из Краснодарского края связали с введением ПЦР-тестов

Пока власти Краснодарского края не смягчат антиковидные требования, российские туристы продолжат аннулировать путёвки и выбирать другие места для отдыха. Такое мнение высказал NEWS.ru глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, многие россияне, купившие путёвки на курорты Краснодарского края, не успеют привиться от коронавируса до 1 августа. Поэтому люди в массовом порядке отменяют брони в отелях и выбирают в том числе Турцию, пляжи которой в настоящее время открыты для российских туристов.

Сделать ПЦР-тест многим людям представляется очень дорогим занятием. Их стоимость порой достигает 25% от цены самой путёвки. Плюс не стоит забывать о штрафах в Краснодарском крае, которые порой доходят до 30 тысяч рублей, — подчеркнул он.

По словам эксперта, в АТОР уже обращались напрямую к губернатору Краснодарского края с просьбой смягчить или отменить требование об обязательном наличии ПЦР-теста. Новая мера должна начать действовать уже с начала августа.

Он добавил, что эти требования властей уже негативным образом отразились на ситуации с объёмами местного туризма. Так, по словам Горина, в июле в Краснодарском крае уже отменили поездки порядка 30% российских туристов, а в августе эта цифра может достичь отметки в 50% от общего турпотока.

Из-за требований наличия ПЦР-тестов целые группы туристов не могут организованно заселиться в отели. Частники в этом плане чувствуют себя более спокойно, — отметил он.

Горин добавил, что пока в регионах будут действовать подобные ограничения, внутренний туризм продолжит и дальше проседать. В качестве примера он привёл большой денежный штраф (до 30 тысяч рублей), действующий в Краснодарском крае за нарушение антиковидных правил для туристов.

Ранее российский турист поделился впечатлениями от отдыха в Краснодарском крае. Среди главных недостатков Кубани мужчина назвал грязную воду Чёрного моря, которая цветёт и имеет неестественный оттенок.