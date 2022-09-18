Турки поддержали заявление Путина о прекращении поставок нефти Западу Читатели Haber7 поддержали заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали заявление российского президента Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти на Запад в случае введения лимита цен на эти энергоресурсы.

Преподайте испорченной Европе свой урок, Путин, — пишет комментатор ресурса.

Даст Бог, это будет падение Запада, — написал другой.

10 сентября Министерство финансов США объявило о том, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года он распространится на другие нефтепродукты. Американское ведомство предупредило, что страны, сознательно закупающие у России нефть выше лимита, могут попасть под санкции. При этом американское эмбарго на закупки российской нефти останется в силе и после введения потолка.

Президент России Владимир Путин на это заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решаться ввести лимит цен на российское сырье.