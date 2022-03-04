Турция решила инициировать встречу глав МИД России и Украины

Анкара намерена инициировать встречу глав МИД России и Украины на форуме в Анталье при согласии сторон, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые способны наладить диалог с обеими сторонами.

Ещё до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил своё участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины, — сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Он заявил, что будет проведена «денацификация и демилитаризация» Украины. Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.