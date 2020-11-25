Турция в ближайшее время начнёт испытания российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d690214-2f48-11eb-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Турция проведёт в ближайшее время токсикологическое исследование российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства, — приводит ТАСС слова турецкого министра.

Он добавил, что после токсикологического изучения можно будет перейти к третьей фазе испытаний российской вакцины.

Как сообщал NEWS.ru, Фахреттин Коджа заявил о третьем пике пандемии коронавируса в отдельных турецких провинциях. По его словам, речь идёт о Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе.

На прошлой неделе власти Турции ввели новые ограничительные меры в стране из-за коронавируса. Они коснулись часов передвижения по городу, а также работы заведений общепита, парикмахерских, торговых центров. При этом на туристов комендантский час не распространяется. 23 ноября в Министерстве здравоохранения Турции призвали жителей страны не покидать свои дома без необходимости.