В Турции заявили о третьем пике пандемии в отдельных провинциях страны

https://static.news.ru/photo/16a54846-2f44-11eb-b697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

В ряде турецких провинций зафиксирован третий пик пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Анкаре глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Некоторые провинции переживают третий пик (пандемии COVID-19). Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее представители Турецкой медицинской ассоциации (TTB) раскритиковали власти страны за запоздалые эпидемиологические меры, которые уже привели к гибели большого количества людей. По словам председателя TTB Шебнем Коро Финчанджи, властям следует закрыть страну полностью на один месяц, а также ограничить передвижения в общественных местах для всех жителей.

Новые ограничительные меры турецкие власти ввели в стране на прошлой неделе. Они коснулись часов передвижения по городу, а также работы заведений общепита, парикмахерских, торговых центров. При этом на туристов комендантский час не распространяется. 23 ноября в Министерстве здравоохранения Турции призвали жителей страны не покидать свои дома без необходимости.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 заявил, что распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей.