Эрдоган назвал COVID-19 причиной роста неравенства

https://static.news.ru/photo/6c55270e-2cd6-11eb-a49b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе саммита G20.

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа усугубила многие кризисные явления в мире, привела к росту неравенства и снизила уровень благосостояния людей, — цитирует его ТАСС.

По мнению турецкого лидера, в сложившейся ситуации следует нарастить финансирование гуманитарной помощи для жителей тех регионов, которые страдают от войн.

Эрдоган также сделал акцент на борьбе с терроризмом. Он заявил, что его страна — единственный член НАТО, который на деле вёл борьбу с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Турция продолжает прилагать усилия для борьбы с терроризмом, хотя ряд стран отказались сотрудничать с ней в данном вопросе.

Турецкий лидер добавил, что система мирового порядка, пренебрегающая общечеловеческими ценностями и принципы справедливости и безопасности, обречена на провал.

Глобальные экономические отношения, где во главу угла ставятся амбиции, господство, несправедливость и жажда наживы, не в силах защитить ни людей, ни природу, — заявил он.

Саммит «двадцатки» проводится 21-22 ноября в формате видеоконференции. Основные его темы — борьба с пандемией и восстановление глобальной экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин входе саммита предложил использовать вызванный пандемией кризис для смены вектора глобального развития. Он также добавил, что необходимо укрепить механизмы многостороннего сотрудничества и ключевые международные институты.