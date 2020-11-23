Турецкие власти обвинили в «массовом преднамеренном убийстве»

https://static.news.ru/photo/a8850926-2dba-11eb-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запоздалые эпидемиологические меры, принятые властями Турции в борьбе с COVID-19, являются неэффективными и уже стали причиной гибели огромного количества людей. Об этом заявила председатель ведущей Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Коро Финчанджи.

То, что происходит в Турции последние несколько недель, можно с полным правом назвать массовым преднамеренным убийством, — цитирует медика турецкое агентство Ahwal News.

По словам Финчанджи, публикуемая официальными источниками статистика заболеваемости коронавирусом намного ниже фактических данных. Она подчеркнула, что турецкие медицинские организации давно призывают власти Турции полностью закрыть страну на один месяц. Кроме того, доступ в общественные места должен быть хотя бы ограничен, а любое производство остановлено на ближайшие две недели.

Таким образом, скорость распространения вспышки инфекции может снизиться вдвое за 28 дней, — заявила врач.

Турецкие власти ввели новые ограничительные меры в стране на прошлой неделе. Они коснулись часов передвижения по городу, а также работы заведений общепита, парикмахерских, торговых центров. При этом на туристов комендантский час не распространяется. 23 ноября в Министерстве здравоохранения Турции призвали жителей страны не покидать свои дома без необходимости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 заявил, что распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей.