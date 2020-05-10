Турция пообещала военный ответ в случае нападения на свои дипмиссии в Ливии

https://static.news.ru/photo/cfe7bafc-92d5-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Турции заявил, что Анкара даст ответ военными средствами в случае атак на турецкие дипмиссии.

Заявление турецкого внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости. 8 мая в Триполи по зоне близ резиденций послов Италии и Турции был нанесён артиллерийский удар. Рим и Анкара обвинили в нападении Ливийскую национальную армию (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара.

В МИД Турции утверждают, что целью атаки, при которой погибли и получили ранения мирные жители, были дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство. Министерство называет произошедшее военным преступлением.

Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи. Силы Хафтара держат в руках восток страны и уже около года пытаются овладеть столицей.

Как писал NEWS.ru, в конце февраля не меньше 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в Триполи в боях с ЛНА.