Турция пообещала военный ответ в случае нападения на свои дипмиссии в Ливии

МИД Турции заявил, что Анкара даст ответ военными средствами в случае атак на турецкие дипмиссии.
Заявление турецкого внешнеполитического ведомства
В МИД Турции утверждают, что целью атаки, при которой погибли и получили ранения мирные жители, были дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство. Министерство называет произошедшее военным преступлением.
Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи. Силы Хафтара держат в руках восток страны и уже около года пытаются овладеть столицей.
Как писал NEWS.ru, в конце февраля не меньше 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в Триполи в боях с ЛНА.
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