Турция готова направить корабль для эвакуации людей с «Азовстали»

Фото Петр Ковалев/ТАСС

Турецкие власти готовы предоставить корабль для эвакуации гражданских лиц и националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters. Турецкая сторона предложила переправить людей на своём корабле в Стамбул.

Согласно нашему плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Чёрное море в Стамбул. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию, — рассказал турецкий представитель.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что Киев хочет подписать документ, регламентирующий процедуру эвакуации с территории «Азовстали». По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг эвакуации, посредником выступит Турция.

7 мая штаб теробороны ДНР заявил, что с территории «Азовстали» эвакуировали 50 гражданских. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.