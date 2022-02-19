Трасс призвала включить Китай в европейскую систему безопасности

Европе нужна новая система, обеспечивающая безопасность, так как старая парадигма не отвечает современным вызовам. Чтобы решать возникающие проблемы эффективнее, одним из участников новой системы безопасности должен стать Китай. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

Той системы глобальной безопасности, которая у нас есть сейчас, недостаточно для решения новых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Новая система должна включать и Китай. Мы не можем оказаться в ситуации, когда одна часть мира берёт на себя определённые обязательства, а другая — нет, — считает она.

Она также отметила, что страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе. Трасс добавила, что Лондон может запретить въезд российским олигархам в случае «вторжения» РФ на Украину.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнёрами по G7 и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину. Отмечалось, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет «встречена быcтрым и скоординированным силовым ответом».

Накануне, вечером 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.