«Большая семёрка» готова ввести «тяжелейшие» санкции против России

В случае вторжения России на Украину страны «Большой семёрки» (G7) готовы ввести санкции против России, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики страны. Об этом говорится в заявлении министров финансов Группы семи, которое опубликовало правительство Великобритании на своём сайте.

Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики, — говорится в сообщении.

При этом отмечаетcя, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет «встречена быcтрым и скоординированным силовым ответом». В «Большую семёрку» входят Великобритания, Италия, Германия, CША, Канада, Франция и Япония.

Ранее правительство Великобритании одобрило поправки к закону о санкциях против России. Согласно нововведениям, санкции со стороны Туманного Альбиона по отношению к Российской Федерации могут коснуться «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине». Речь идёт о поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, утверждённому МИД Великобритании в 2019 году.