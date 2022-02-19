Глава МИД Британии пригрозила российским олигархам новыми санкциями

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Лондон может запретить въезд российским олигархам в случае вторжения РФ на Украину, передаёт РИА Новости. Она также отметила, что страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе.

[Мы переживаем] один из самых опасных моментов для европейской безопасности с начала XX века. Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство. Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, — сказала Трасс.

Ещё в конце прошлого года сообщалось, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила Трасс. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться». Так, среди мер глава МИД Британии назвала возможную конфискацию имущества российских олигархов, которые проживают в Лондоне.

Накануне, вечером 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.