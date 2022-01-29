«Олигархам Путина не спрятаться»: Британия анонсировала санкции против РФ

Власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила в интервью телеканалу Sky News глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. Мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине. Собираемся расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции, — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Трасс подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.

Издание Bild было одним из первых, сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Власти России неоднократно опровергали подобную информацию.