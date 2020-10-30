Трамп надеется на победу в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/212e274e-1ade-11eb-ac86-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что победу ему принесут «колеблющиеся штаты». Об этом сообщил директор Белого дома по коммуникациям Алисса Фарах.

По ее словам, речь идёт о тех штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат вырвутся вперёд. Традиционно часть штатов голосует за республиканцев, а часть — за демократов. Среди «колеблющихся» — Пенсильвания, Невада, Аризона и некоторые штаты Среднего Запада.

Мы бы хотели победить в Пенсильвании... Есть прогнозы, сулящие нам победу в Неваде и Аризоне, некоторых штатах Среднего Запада, — заявила Фарах в эфире Fox Business.

Отмечается, что в 2016 году Трамп выиграл именно благодаря голосам выборщиков Пенсильвании (20), в 2004 году в Неваде одержал победу Джордж Буш — младший. Всего Трампу надо набрать 270 голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.