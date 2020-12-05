Тихановская попросила США ввести санкции против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5c5cefc2-36fd-11eb-9091-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Сенату США с просьбой одобрить законопроект, расширяющий возможности президента страны для введения санкций против властей Белоруссии.

Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период, — подчеркнула она.

Политик попросила конгресс в оперативном порядке принять проект закона «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии». Также она поблагодарила Евросоюз и США за техническую и моральную поддержку белорусов. Тихановская отметила усилия Вашингтона, который недавно расширил санкции против белорусских чиновников.

Такое заявление она сделала в материале, опубликованном в Washington Post.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Позднее ЕС расширил санкции, и под ограничения попали 55 человек, несущие ответственность за насилие и запугивание в стране, писал NEWS.ru.