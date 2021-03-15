Телеведущий Шейнин показал «реальные силы России» у границ Украины

https://static.news.ru/photo/72755f36-85c4-11eb-8f92-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Артём Шейнин продемонстрировал инфографику с Дартом Вейдером в ответ на заявление об «агрессии» России против Украины.

В эфире программы «Время покажет» украинский политолог Сергей Запорожский заявил об агрессии России против Украины. В ответ Шейнин привёл в качестве примера инфографику одного известного украинского портала, из которой следовало, что у России в Азовском море восемь подводных лодок.

Самое убеждающее в мощи всего этого — восемь подводных «човнив» в Азовском море, где максимальная глубина 13,5 метра, — отметил журналист в программе «Время покажет».

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Он добавил, что предлагающие такую информацию люди не очень разбираются в вопросах войны. Ведущий также в ответ привёл шуточную схему расположения российских войск возле украинских границ. Там нашлось место и Дарту Вейдеру, и 35 млн штурмовиков, и пяти галактическим базам «Звезда Смерти», и много ещё чему из вселенной «Звёздных войн».

Конечно, это всё шуточки. Но мы начали с того, что это не шуточки — там реальные люди живут, — отметил Шейнин.

Ранее Шейнин покинул студию во время эфира. Демарш произошёл после сюжета о детском телешоу в Дании, участники которого полностью разделись, чтобы рассказать об интимных частях тела маленьким зрителям.

После просмотра видеоматериала репортёр всем своим видом показал, что такое ему неприятно. Он поднёс руку к горлу, показав, что его «тошнит» от происходящего на экране, и покинул съёмочный павильон, писал NEWS.ru.