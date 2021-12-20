Талибы закрасили женские лица на рекламных плакатах в Кабуле

Захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) закрашивают не соответствующие, по их мнению, нормам шариата (исламского права) изображения женщин на рекламных плакатах Кабула. На одном из постеров было замалёвано мужское лицо. Об этом сообщается на странице муниципалитета Кабула в Twitter.

На распространённых властями Кабула фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под мазками краски видны очертания женских лиц и рук. Более того, на одном из постеров с молодожёнами талибы закрасили лицо мужчины.

Идёт процесс удаления изображений с постеров, противоречащих нормам шариата, — говорится в сообщении.

Ранее талибы издали указ о правах женщин. В частности, в нём говорится, что никто не имеет права принуждать их выходить замуж. В документе также подчёркивается, что женщина является «свободным человеком», она не может быть «[предметом] перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.

Также движение «Талибан» выпустило новые правила работы СМИ в Афганистане. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые «насаждают иностранную культуру».