Сырский в панике, Украина осталась без РЭБ. Куда еще дотянутся дроны ВС РФ

Фото: МО Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал нехватку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) одной из основных проблем украинской армии. В распоряжении Киева имеются комплексы РЭБ отечественного и западного производства, но это не мешает России наносить удары по важнейшим объектам противника, включая аэродромы. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, в ближайшее время эти атаки станут еще эффективнее. Могут ли украинские войска остаться без радиоэлектронной защиты и куда в таком случае дотянутся ВС РФ — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о проблемах Украины с РЭБ

В своих соцсетях Сырский рассказал о главных трудностях, с которыми сталкиваются украинские войска. По его словам, речь идет о комплектовании подразделений ВСУ качественно подготовленными и мотивированными военнослужащими, а также о неспособности защитить военные объекты от российских атак. «Проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника», — подчеркнул главком.

В конце июня о проблемах с РЭБ также рассказали военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Волчанске (Харьковская область). По словам украинских бойцов, у них практически не осталось средств радиоэлектронной борьбы. Из-за этого российские дроны регулярно бьют по их позициям, в том числе уничтожая расчеты беспилотников. Аналогичные жалобы поступали от 150-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Слова Сырского — это доказательство бессилия украинского командования, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что дефицит эффективных средств РЭБ касается не только украинских войск.

«Проблема не в том, что Украине не хватает эффективных средств радиоэлектронной борьбы. Их практически нет на Западе, даже в США. Лучшие комплексы РЭБ — у России. Вряд ли Сырский, сделав такое заявление, призвал приобрести такие системы у РФ», — отметил он.

Фото: МО Украины

Какие системы РЭБ есть у ВСУ

По данным ресурса Lost Armour, на вооружении украинской армии стоят несколько комплексов радиоэлектронной борьбы: «Мандат Б1Э», «Анклав», «Нота», «Хмара-2», «Хортица-Р», RIFF-P. Кроме того, ВСУ имеют системы радиоэлектронного подавления «Лиман» и «Джаммерган-3», а также станцию «Буковель-АD», предназначенную для раннего обнаружения беспилотников и блокировки сигналов передачи данных. На украинские самолеты устанавливаются системы радиоэлектронной защиты «Омут». Они подавляют радиолокационные средства зенитно-ракетных комплексов и истребителей и защищают воздушные суда от управляемых ракет с самонаведением.

Согласно информации военного эксперта подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, зимой ВСУ начали использовать в Донбассе ранее неизвестные системы РЭБ. По словам эксперта, комплексы применяются вместе с западными станциями контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 для подавления всех видов связи. Техника работает на большой дальности и в широком диапазоне, утверждает эксперт.

Также Марочко рассказал об экспериментах украинских военных с зарубежными комплексами РЭБ. «Отмечается работа РЭБ противника различных модификаций, в подавляющем большинстве иностранного производства. В ходе анализа установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения», — отметил подполковник.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что на Украине присутствуют практически все экземпляры новейшего вооружения и системы РЭБ не исключение. «Западные компании сами заинтересованы в поставках туда, в их испытании и противодействии дронам. В США и Европе качественные инженерные школы. Так что слова Сырского о дефиците современных РЭБ звучат неубедительно. Возможно, он оправдывается за их неудачное использование», — предположил он.

Однако Перенджиев считает иначе. По его мнению, западные партнеры Киева вовсе не спешат передавать ВСУ свои комплексы РЭБ в больших количествах. «Эти страны понимают, что могут остаться без защиты и у России в случае военного конфликта будет возможность нанести по ним очень эффективный удар. Одно дело — отдать танки, и совсем другое — РЭБ. Хотя такие комплексы очень востребованы, так как в конфликте активно используются БПЛА и баллистические ракеты», — сказал он.

Фото: infozahyst.com «Хортица-Р»

Украина может остаться без защиты?

Заявление Сырского прозвучало после того, как 2 июля ВС РФ нанесли удар ракетными комплексами «Искандер» по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины. Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти действующих многоцелевых истребителей Су-27. Еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, добавили в министерстве.

Издание Forbes назвало эту атаку одной из худших для украинских воздушных сил за все время проведения СВО. Обозреватели напомнили, что прошлой осенью российские войска также совершили несколько обстрелов авиабазы Долгинцево под Кривым Рогом. В результате ВСУ потеряли истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. «Это потери, которые украинцы не могут себе позволить», — пишут авторы материала.

3 июля МО сообщило, что российские военные уничтожили боевой вертолет Ми-24 ВСУ и автомобили авиационной службы на аэродроме Полтава. Позже Telegram-канал Mash опубликовал кадры удара по авиабазе в Кривом Роге, в результате которого были поражены один МиГ-29 и два Су-25 украинской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Козюлин считает, что удары по аэродромам ВСУ скорее следствие неэффективной работы противовоздушной обороны Украины. Эксперт обратил внимание на различия между ПВО и РЭБ. «Эти комплексы хоть и взаимодополняемые, но разные. За оборону аэродромов, в том числе под Миргородом, где Россия уничтожила украинские Су-27, отвечает ПВО. РЭБ — это скорее про защиту от БПЛА, а не от баллистических ракет. Создать разветвленный комплекс ПВО сложно и очень дорого. Даже если Украина и Запад вложат в это много денег, организуют поставки израильских систем ПВО „Железный купол“ через США — все равно на создание такого комплекса уйдет порядка трех лет», — объяснил он.

Российские войска тем временем продолжают выводить из строя украинскую систему РЭБ. МО РФ утром 3 июля опубликовало видео уничтожения одной из станций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. «В ходе воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ украинской армии. Расчет разведывательного беспилотного комплекса ZALA скорректировал заход барражирующего боеприпаса „Ланцет“ на цель и зафиксировал поражение станции», — добавили в МО.

Фото: МО Украины

Куда и чем будут бить российские войска

По мнению Козюлина, армия России продолжит находить новые уязвимости в системах РЭБ и ПВО Украины, а ее атаки станут еще более эффективными. В таких условиях ВСУ будет все сложнее оборонять объекты, расположенные в крупных населенных пунктах. «Полностью защитить крупные города, такие как Харьков и Одесса, не получится. А Россия уже сейчас может поражать цели там и вообще на всей территории Украины — в том числе с помощью гиперзвукового оружия», — заметил он.

Вооружение, способное обходить системы РЭБ, появилось у России еще до СВО, напомнил Перенджиев. Он привел в пример гиперзвуковой комплекс «Кинжал»: он эффективно уничтожает инфраструктуру, которая выстраивалась при участии НАТО.

«Россия поражает территорию Украины на всю глубину с помощью ракет, тех же „Кинжалов“ или „Искандеров“. Хотя некоторые удары по своей территории РФ пропускает. Например, атаку ВСУ по Севастополю 23 июня с помощью ракет ATACMS. Однако ВС РФ умеют бороться и с ними», — добавил эксперт.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что у российского вооружения практически нет ограничений по дальности и глубине ударов. Однако ВС РФ продолжат следовать главному принципу — избегать жертв среди мирного населения Украины, добавил сенатор.

«ВС РФ исходит из принципов стратегической и тактической целесообразности поражения объектов военной, вспомогательной инфраструктуры и военной техники, вовлеченных для осуществления атак по территории России, а также для реализации задач, поставленных в рамках СВО», — резюмировал он.

Читайте также:

Где ангары? Почему после двух лет СВО авиация ВС РФ уязвима на стоянках

Военный летчик объяснил важность аэродрома Староконстантинов для ВСУ

ПВО прозевала ракетный удар по Феодосии? Как защитить наши корабли от ВСУ