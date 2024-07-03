Названы сроки создания разветвленной системы ПВО на Украине Военэксперт Козюлин: на создание разветвленной системы ПВО Украины уйдет 3 года

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

Создание разветвленной системы противовоздушной обороны на Украине — крайне сложная задача, которая требует большого количества средств, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, такой комплекс может возникнуть в стране не раньше чем через три года.

Создать разветвленный комплекс ПВО — сложно и очень дорого. Даже если Украина и Запад вложат в это много денег, организуют поставки израильских систем ПВО «Железный купол» через США — все равно на создание такого комплекса уйдет порядка трех лет, — заявил Козюлин.

В таких условиях, отметил эксперт, полностью защитить крупные города вроде Харькова и Одессы у ВСУ не получится. А Россия уже сейчас может поражать цели на всей территории Украины, в том числе с помощью гиперзвукового оружия, добавил Козюлин. По его мнению, ВС РФ продолжат находить новые уязвимости в западных и украинских системах РЭБ и ПВО, что сделает их атаки еще более эффективными.

Ранее российские войска атаковали аэродром в Миргороде и уничтожили пять истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще два были повреждены. Минобороны РФ опубликовало видео удара в своем Telegram-канале. Отмечалось что эти Су-27 могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России.