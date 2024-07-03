В Совфеде объяснили, от чего зависит отсутствие у ВСУ средств РЭБ Сенатор Бондарев: отсутствие у ВСУ средств РЭБ зависит от поставок США и НАТО

Фото: МО Украины

Наличие или отсутствие у Вооруженных сил Украины средств радиоэлектронной борьбы всецело зависит от поставок со стороны НАТО и, в частности, США, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев. Так он прокомментировал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что главной проблемой украинской армии является нехватка мотивированных военнослужащих и современных комплексов РЭБ.

Наличие или отсутствие у ВСУ средств РЭБ и вооружения в целом — этот вопрос полностью зависит от поставок НАТО и США. Общий ход событий в зоне конфликта виден и понятен всему миру — режим [президента Владимира] Зеленского превращает Украину в террористическое государство, судьба жителей которого уже не интересует ни Зеленского, ни Брюссель, ни Пентагон. Исход и итог, который ожидает Зеленского, также понятен — его ждет трибунал, — сказал Бондарев.

Сенатор отметил, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации не оперируют исключительно дальностью или глубиной поражения целей на территории Украины, так как в этом смысле российское вооружение практически не имеет ограничений. Это хорошо известно не только ВСУ, но и Альянсу, подчеркнул политик.

У нас нет цели бомбить города и тем более мирное население Украины. ВС РФ исходит из принципов стратегической и тактической целесообразности поражения объектов военной, вспомогательной инфраструктуры и военной техники, вовлеченных для осуществления атак по территории России, а также для реализации задач, поставленных в рамках СВО, — добавил парламентарий.

Ранее Сырский признал, что подразделения ВСУ продолжают сталкиваться со сложной обстановкой на Покровском направлении. По его словам, армии приходится все время отправлять частям на данном направлении дополнительное снаряжение, в частности боеприпасы и огневые средства.