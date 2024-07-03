Уничтожили еще один Abrams ВСУ: успехи армии России к утру 3 июля

Фото: МО РФ

Еще один американский танк Abrams Вооруженных сил Украины уничтожен в ходе спецоперации на Авдеевском направлении. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 3 июля?

Как ВС России уничтожили еще один Abrams

Как отметили в Минобороны РФ, по машине выстрелили из самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

«Артиллеристы группировки войск „Центр“, применив высокоточный корректируемый снаряд „Краснополь“, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 „Мста-С“ с закрытой огневой позиции», — сказали в МО РФ.

Как уточнили в Минобороны, военнослужащие получили координаты цели от расчета БПЛА, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже.

«Снарядного голода у нас нет. Своевременную доставку боеприпасов обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», — отметил военнослужащий с позывным Ержик.

Что известно о ликвидации укрепрайонов ВСУ

Укрепрайоны, пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ уничтожили расчеты 203-мм артиллерийских установок «Малка» Северной группировки.

«Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок „Малка“ группировки войск „Север“ при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили укрепрайоны, пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ. Артиллерийские подразделения группировки войск „Север“ в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.

Уточняется, что разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Работаем по особенным целям, таким как склады горючего, склады боекомплектов, импортной технике. Интенсивно <...> урон доставляем, и работа проходит на „Ура“. Победы дождемся», — отметил командир взвода с позывным Ишим.

Как российские бойцы уничтожили станции РЭБ противника

В российском военном ведомстве сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ведомстве отметили, что расчеты БПЛА десантников в условиях помех от станций РЭБ выполняют полеты на тактическую глубину, чтобы скорректировать огонь российских войск. Разведка ведется с помощью дронов ZALA круглосуточно: дроны выявляют иностранную легкобронированную технику, танки, самоходные артиллерийские установки.

«В результате воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора информации специалистами радиоэлектронной борьбы было установлено, что комплексом „Зала“ обнаружена станция РЭБ. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход „Ланцетов“ на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

Что известно о поражении позиций ВСУ

Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили севернее населенного пункта Работино четыре замаскированные позиции Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам командир взвода БПЛА с позывным Техник.

«За сутки севернее села Работино было обнаружено и уничтожено четыре замаскированных блиндажа и укрепленные позиции с живой силой противника», — сказал Техник.

По его словам, за год, прошедший с неудачного украинского наступления в Запорожской области, тактика применения FPV-дронов поменялась из-за характера боевых действий. Если ранее операторы использовали пикирование для максимально быстрого поражения целей, сейчас противник прячется в окопах и других укрытиях.

«Соответственно, из-за того что позиционная война, приходится, вот конкретно с темой FPV-дронов, работать более ювелирно, то есть медленнее, рассудительнее и осторожнее, выбирать места подлета», — рассказал Техник.

Он добавил, что за год эффективность подразделений БПЛА увеличилась более чем в 10 раз, включая разведку с воздуха, дальность и время поражения целей.

Кроме того, операторы FPV-дронов группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили на Ореховском направлении замаскированные позиции ВСУ.

«На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ поражают пехоту ВСУ в укрытых позициях. Севернее села Работино операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника», — говорится в сообщении.

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