Военный летчик объяснил важность аэродрома Староконстантинов для ВСУ Летчик Попов назвал Староконстантинов важнейшим объектом военной авиации Украины

Фото: МО Украины

Аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, который неоднократно подвергался ударам ВС РФ, является важнейшим элементом авиационного кластера Украины, сказал NEWS.ru заслуженный военный летчик Владимир Попов. По его словам, объект хорошо оснащен еще с советских времен.

Он очень выгодно расположен — достаточно близко к западным границам, достаточно далеко от линии соприкосновения с российскими войсками. В стратегическом плане это хорошее качество. Кроме того, он большой, хорошо организован и обеспечен всей наземной инфраструктурой, — пояснил он.

Эксперт, который в прошлом лично посещал эту авиабазу, пояснил, что на ней построены железобетонные укрытия для самолетов. Они состоят из полуарок со стенками толщиной до 60 см и имеют металлические ворота. Снаружи конструкцию прикрывает толстый слой земли и маскируется дерном или деревьями, добавил Попов.

В них можно скрыть самолеты от лишних глаз и защитить от внешнего воздействия. На аэродроме также хорошая взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, система централизованной заправки топлива. Есть связь и электроснабжение с нескольких направлений. Обеспечен подвоз топлива. Доставка идет не только ж/д транспортом в наливных цистернах, но и по трубопроводу, — перечислил летчик.

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев 26 мая рассказал об обстрелах города Староконстантинова. По его словам, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в городе. Один из них был в направлении Староконстантиновского полигона, уточнил подпольщик. Минобороны не комментировало эту информацию.