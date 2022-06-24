Сын Илона Маска официально поменял пол и имя Сын Илона Маска Ксавье официально поменял пол и имя

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Суд удовлетворил просьбу 18-летнего ребёнка американского миллиардера Илона Маска о смене пола и имени. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные судебных документов. Теперь уже бывший сын предпринимателя в апреле текущего года заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом и в результате выиграл процесс.

Ксавье Маск родился мальчиком. Однако в апреле 2022 года он обратился в суд с просьбой сменить ему имя в соответствии с гендерной идентичностью. Кроме того, он объявил, что не хочет жить с со своим биологическим отцом — миллиардером и в принципе быть связанным с ним каким-либо образом.

Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено, — привёл телеканал решение судьи.

В результате Ксавье официально сменил пол и стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Развод матери Вивиан Джастин Уилсон с Илоном Маском произошёл в 2008 году.

Известно, что пара родила ребенка при помощи ЭКО. У Ксавье-Вивиан есть брат-двойняшка Гриффин.

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что её 14-летняя дочь является небинарной персоной, а значит, ещё не определилась со своим полом. Во время своего концерта она пригласила подростка на сцену и попросила обращаться к Эмме без гендерной окраски, с помощью местоимения «они/их».