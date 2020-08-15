Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

https://static.news.ru/photo/d8ea3e38-de96-11ea-87e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Священник так называемой Православной церкви Украины Роман Винник был вынужден добираться домой на попутной машине, после того как его высадили из автобуса, следовавшего по маршруту Ивано-Франковск — Долина.

Об инциденте, который произошёл 12 августа, служитель культа рассказал на своей странице в Facebook.

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.

Священник посетовал на то, что за русскую музыку его высадили в Калуше, в котором находится музей Степана Бандеры. Он сожалеет, что не сфотографировал водителя и номер автобуса, сетуя на разряженный телефон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что даже жёсткая украинизация не сможет ликвидировать в стране русский язык. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в беседе с украинским журналистом-радикалом Остапом Дроздовым. Ницой возмутило, что русский язык буквально повсюду: на этом языке снимаются сериалы, а украинская молодёжь запоминает, что для хорошей жизни надо говорить именно на русском.