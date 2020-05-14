Суд над собиравшими на Шри-Ланке насекомых россиянами планируется 28 мая

https://static.news.ru/photo/bc248384-95c7-11ea-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Laub/Global Look Press

Задержанных на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых россиян выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Суд над ними планируется 28 мая, сообщили в посольстве РФ.

В Шри-Ланке решение о виновности или невиновности принимается в ходе судебного заседания на основе материалов, собранных правоохранительными органами. Суд намечен на 28 мая​, — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.

Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды.

Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог. Он должен был заплатить штраф в размере 3 млн рублей, иначе может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению. Игнатенко собирает денежные средства на своей странице в социальной сети.