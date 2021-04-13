Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given

https://static.news.ru/photo/3ea8bf0c-9c32-11eb-8d7a-96000091f725_660.jpg Фото: Mohamed Shokry/dpa/Global Look Press

Суд по экономическим делам города Исмаилия (Египет) постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал. Судном запрещено распоряжаться, пока его владелец не выплатит компенсацию в $900 млн.

В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов, — сообщила газета Shorouk со ссылкой на осведомлённые источники.

Компенсация включает в себя затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, а также финансовые потери канала во время его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на статью Закона о морской торговле Египта, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.

Как писал NEWS.ru, контейнеровоз Ever Given оказался в такой ситуации из-за человеческой ошибки. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа. По его словам, ответственность лежит на капитане, который мог ошибиться при управлении или при регулировании скорости. Вывод о человеческом факторе как о причине случившегося был сделан после тщательного анализа ситуации и имеющихся данных. Рабиа подчеркнул, что администрация Суэцкого канала к произошедшему отношения не имеет.