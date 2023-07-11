Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в свой состав

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Страны — члены НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. В рамках этого решения для Киева отменяется обязательный первый этап — План действий по членству в организации.

Сегодня страны-члены согласились послать сильный единый позитивный сигнал Украине. <...> Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требования для Плана действий по членству в Альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс, — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что страны — члены Блока признают место Украины в его составе и поддерживают право Киева выбирать собственные механизмы безопасности. Он добавил, что НАТО подтверждает взятые на себя обязательства 2008 года по присоединению Украины.

Вместе с тем в Альянсе призвали все страны прекратить любую поддержку России при проведении специальной военной операции на Украине, говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Мы призываем все страны не оказывать никакого содействия России и осуждаем всех, кто активно способствует войне России, — следует из документа.

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен итоговым заявлением НАТО. Как писал The Guardian, он предпринял попытку уговорить союзников внести изменения в коммюнике. Зеленский пожаловался на то, что определенные формулировки в документе были написаны без обсуждения с Киевом. Он призвал членов НАТО выразить Украине уважение, которое она, по его словам, заслужила.